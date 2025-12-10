Más de medio millón de evacuados por enfrentamientos entre Tailandia y Camboya

Medio millón de personas fueron evacuadas y trasladadas a lugares seguros debido a los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya, que han dejado al menos doce muertos, según informaron el miércoles las autoridades de ambos países.

«Los civiles tuvieron que evacuar masivamente debido a una amenaza inminente para su seguridad», explicó el portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, tras anunciar la evacuación de más de 400.000 personas.

El ejército camboyano informó por su parte que más de 100.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en cinco provincias fronterizas, donde operaban aviones de combate, drones y tanques.

Los dos países vecinos del sudeste asiático se acusan mutuamente de la reanudación de los enfrentamientos, en los que han muerto siete civiles camboyanos y cinco soldados tailandeses, según los últimos balances de las autoridades.

La disputa se remonta a un desacuerdo centenario sobre los 800 kilómetros de frontera común, trazados durante el dominio colonial francés. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía de varios templos situados en la zona limítrofe.

El número de desplazados supera al de julio, cuando 300.000 personas huyeron de los combates, tanto terrestres como aéreos, que causaron 43 muertos en cinco días.

Tailandia y Camboya habían firmado el 26 de octubre un acuerdo de alto el fuego bajo la supervisión de Donald Trump, pero fue suspendido unas semanas después.

El presidente estadounidense afirmó el martes, durante un acto con sus seguidores en Pensilvania, que planea llamar a los líderes de ambos países para pedirles que detengan los combates.

«Mañana debo hacer una llamada y creo que lo entenderán», declaró. «¿Quién más podría decir ‘voy a hacer una llamada y detener una guerra entre dos países muy poderosos’?»

Tailandia cree sin embargo que aún no ha llegado el momento del diálogo.

«Si un tercer país desea actuar como mediador, Tailandia no puede aceptarlo en esta fase porque se ha cruzado un límite», declaró el portavoz del Ministerio tailandés de Exteriores, Nikorndej Balankura.

«Debemos asegurarnos de que exista suficiente confianza antes de que puedan comenzar las negociaciones», añadió.

Por su parte el papa León XIV expresó su «cercanía» con las víctimas del conflicto e hizo «un llamado a las partes para que cesen el fuego de inmediato y reanuden el diálogo».

– «Salvar mi vida» –

El miércoles resonaban disparos de artillería en el pueblo camboyano casi desierto de Samraong, a pocos kilómetros de la frontera y de varios templos históricos reclamados por Tailandia.

«Los combates son más intensos esta vez [que en julio], los tailandeses lanzan bombas desde aviones de combate», dijo a la AFP Lay Non, quien se refugió en una pagoda de la provincia de Siem Reap.

«Me siento tranquilo aquí», añadió este guardia de seguridad de 55 años, sentado junto a una gran estatua de Buda.

La portavoz del Ministerio camboyano de Defensa, Maly Socheata, acusó al ejército tailandés de «disparar indiscriminadamente en zonas civiles y escuelas», así como en el templo en disputa de Ta Krabey, un «sitio sagrado de Camboya».

Al otro lado de la frontera, Niam Poda estaba lavando la ropa el lunes en su casa, en la provincia tailandesa de Sa Kaeo, cuando se produjo una fuerte explosión.

«Tuve que correr para salvar mi vida en cuanto pude», relató la agricultora de 62 años, que tuvo que salir huyendo y dejó en su casa sus medicamentos para la diabetes y la hipertensión.

«Espero que la paz regrese pronto para poder volver a cuidar mis cañas de azúcar», dijo frente a una tienda improvisada, su refugio temporal.

En este contexto, Camboya se retiró el miércoles de los Juegos del Sudeste Asiático, una competición deportiva regional organizada por Tailandia cuya ceremonia de apertura tuvo lugar el día anterior.

