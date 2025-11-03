Más de medio millón de sirios regresan a su país tras la caída del régimen de Bashar al Asad

Un total de 550.000 sirios refugiados en Turquía regresaron a su país desde la caída del régimen de Bashar al Asad en diciembre pasado, anunció el sábado el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.

Casi 2,4 millones de sirios siguen refugiados en Turquía, donde su número superó los 3,5 millones en el punto álgido de los casi 14 años de guerra civil en Siria, según las autoridades turcas.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indicó el viernes que un total de 1,16 millones de sirios regresaron a su país desde la caída de Al Asad, el 8 de diciembre de 2024.

Más de 1,9 millones de desplazados internos también pudieron volver a su ciudad de origen, añadió.

Según el organismo, más de 7 millones de sirios siguen desplazados dentro del país y alrededor de 4,5 millones continúan refugiados en el extranjero.

