Más de mil migrantes son devueltos a Libia tras rescates en la mar en una semana

2 minutos

Trípoli, 29 sep (EFE).- Más de mil personas migrantes fueron devueltas a Libia en una semana, tras la intercepción de embarcaciones en el Mediterráneo en las que intentaban llegar a Europa, informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM detalló en su informe semanal, del 21 y 27 de septiembre, que tres personas murieron, otras tres desaparecieron y que 56 de los 1.004 migrantes retornados son menores.

Libia, principal punto de partida de la ruta del Mediterráneo Central, es considerado un país «no seguro» para la devolución de migrantes, según han alertado organizaciones internacionales.

La OIM señaló que, desde principios de este año hasta el pasado 27 de septiembre, 19.264 migrantes fueron devueltos al país magrebí, entre ellos 16.640 hombres, 1.720 mujeres y 696 menores, mientras que las 208 personas restantes no se ha especificó su género.

En el mismo periodo de tiempo, 460 personas perdieron la vida en la ruta marítima del Mediterráneo Central mientras que 423 permanecen desaparecidas.

El Ministerio de Interior afiliado al Gobierno de la Unidad Nacional (GUN), que controla el oeste de Libia, ha intensificado las operaciones contra la migración irregular y el tráfico de personas, en el marco de un plan elaborado este año, para la gestión integrada de fronteras.

El Ministerio informó este domingo de la detención de cientos de migrantes en distintos puntos del centro de Sabratha, ciudad costera del oeste de Libia, tras una serie de allanamientos en domicilios, y advirtió de que se emprenderán «acciones legales» contra los propietarios que los alojaban.

Las autoridades libias confirmaron la continuación de esta campaña hasta que «todos los infractores de las normas establecidas sobre la presencia de extranjeros en territorio libio sean arrestados».

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia se convirtió en un país de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países de África subsahariana.

La agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indicó en sus últimos datos publicados, que entre las 49.799 personas que alcanzaron costas italianas hasta el 28 de septiembre desde el norte de África en lo que va de año, 43.901 salieron de Libia. EFE

na-mak/lfp/pddp