Más de mil muertos en los bombardeos de Israel y Estados Unidos, según organismo iraní

Teherán, 4 mar (EFE).- Al menos 1.045 personas han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

«En los ataques militares de Estados Unidos y del ‘régimen usurpador’ de Israel contra nuestra patria islámica, hasta el momento 1.045 personas han muerto como mártires y han sido enterradas”, indicó la fundación. EFE

