Más de quinientos checos piden acoger doscientos niños heridos y huérfanos de Gaza

2 minutos

Praga, 27 ago (EFE).- Unos 550 checos han suscrito una petición para que su país acoja a 200 niños heridos y/o huérfanos de la Franja de Gaza, ante la grave crisis humanitaria que vive la población palestina en el enclave debido a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás desatada en octubre de 2023.

«Creemos que 200 niños no son tantos», señalan en redes sociales los organizadores de esta iniciativa que, bajo el lema ‘100+100’ abogan por ingresar en clínicas checas a cien menores heridos y cien más «de un país donde miles de ellos viven sin la compañía de un adulto, donde les amputan extremidades sin anestesia y donde mueren de hambre».

Junto a miembros de la Cruz Roja checa, los activistas tienen previsto reunirse este miércoles con el presidente de la República Checa, Petr Pavel, para recabar su apoyo.

También esperan que atienda su ruego el Ministerio de Interior, a través del programa ‘Medevac’, que brinda atención médica profesional a grupos de población vulnerables en regiones afectadas por crisis humanitarias o desastres naturales.

«La Cruz Roja Checa está en contacto con iniciativas que buscan trasladar a niños desde Gaza para recibir tratamiento en la República Checa y con las autoridades estatales pertinentes como intermediario humanitario independiente», declaró a los medios checos Lenka Stříteská, de la Cruz Roja Checa.

Los organizadores han asegurado que harán una colecta pública para financiar los gastos logísticos del traslado de los niños.

Según ha declarado a la prensa checa Michal Broz, jefe del Centro de Información de Naciones Unidas para la República Checa, más de 7.500 pacientes, entre ellos más de 5.000 niños, ha sido evacuados de Gaza desde el inicio del conflicto, y actualmente hay otros 14.800 pacientes que requieren ser atendidos fuera de la franja.

En total, más de 50.000 niños han muerto o resultado heridos en Gaza y casi un millón de niños han sido desplazados repetidamente y carecen de acceso a servicios básicos, incluida la atención médica, añadió el experto.

La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) -el sistema internacional independiente sobre seguridad alimentaria más reconocido y avalado por la ONU- ha declarado que la gobernación de Gaza, la zona más habitada de la franja, está en hambruna, y que las gobernaciones del sur de Jan Yunis y Deir el Balah están en emergencia y podrían entrar pronto en hambruna. EFE

gm/wr/jgb