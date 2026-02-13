Más de seis toneladas de medicamentos llegan a Venezuela provenientes de Estados Unidos

(Actualiza con declaraciones de Dogu y el diplomático de Venezuela ante EEUU)

Caracas, 13 feb (EFE).- Más de seis toneladas de medicamentos llegaron este viernes a Venezuela desde Estados Unidos, informó la encargada de Negocios de la nación norteamericana en Caracas, Laura Dogu, en medio de los acuerdos entre ambos países y la flexibilización de sanciones de Washington.

«¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano», dijo Dogu en un mensaje en X que acompañó con fotografías de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y cajas forradas de negro con la bandera de Estados Unidos.

Dogu estaba acompañada del representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos, Félix Plasencia, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Esta es solamente la primera entrega de suministros médicos para Venezuela», añadió en declaraciones a VTV, sin detallar qué tipo de medicamentos llegaron al país.

Por su parte, Plasencia agradeció los artículos e indicó que la carga va destinada a la red de hospitales ambulatorios del país.

El pasado 27 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el desbloqueo de activos de su país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, e informó de la compra, en EE.UU., de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

La mandataria dijo que el dinero también se destinaría a la compra de equipos para el sistema eléctrico y para la industria del gas en el país suramericano.

Este viernes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció dos nuevas licencias que rebajan aún más las restricciones para que petroleras foráneas operen en Venezuela y otorgan también permisos a cinco empresas concretas, entre ellas la española Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Este anuncio se enmarca en el plan que Washington ha consensuado con el Gobierno de Rodríguez para reabrir el mercado petrolero local, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero durante un ataque en suelo venezolano. EFE

bam/psh

