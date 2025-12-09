Más de trece años de cárcel para un hombre por abuso sexual a su sobrina en Ecuador

1 minuto

Quito, 9 dic (EFE).- La Justicia ecuatoriana condenó a trece años y cuatro meses de cárcel a Paul Bladimir Q. G. como autor del delito de abuso sexual cometido contra su sobrina, de 12 años, informó este martes la Fiscalía General del Estado.

Además, los jueces dispusieron una multa equivalente a 100 salarios básicos (47.000 dólares en total) y una reparación integral, cuyo monto será notificado en la sentencia escrita.

En la audiencia de juicio, la Fiscalía expuso que el hecho ocurrió el 3 de mayo de 2024, cuando la víctima se encontraba en la casa de sus abuelos, en la provincia andina de Bolívar, específicamente en la habitación del ahora sentenciado.

Paul Bladimir Q. ingresó en la habitación, cerró la puerta y empezó a tocar las partes íntimas de la menor. El caso fue reportado de inmediato por autoridades del colegio donde estudiaba la víctima y por sus padres, quienes presentaron la denuncia, detalló el Ministerio Público.

Durante la diligencia, la Fiscalía justificó la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado con el testimonio de una funcionaria de la Unidad Educativa donde estudiaba la víctima.

Además, el testimonio del perito que practicó el informe psicológico, que determinó afectación psicológica con características traumáticas, temor nerviosismo, ansiedad generalizada y presencia de ideas obsesivas y suicidas; el testimonio anticipado de la víctima; y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros. EFE

sm/jrh