Más de tres millones de afectados por inundaciones que dejan 53 muertos en Tailandia

Bangkok, 27 nov (EFE).- Al menos un millón de hogares han sufrido daños en Tailandia por inundaciones que continúan este jueves, con al menos 53 muertos en varias zonas del país y más de tres millones de personas afectadas, especialmente en nueve provincias del sur en las que aún no bajan los niveles de agua.

El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DDPM) indicó hoy que el total de muertos contabilizados en las últimas 24 horas subió de 18 a 25 en el sur del país, donde persiste el mal tiempo, mientras que las aguas han empezado a ceder en 11 provincias del centro y norte, donde las autoridades han registrado 28 decesos.

Según los datos de este jueves, publicados a través de Facebook, casi tres millones de personas se han visto afectadas por el mal tiempo en las provincias sureñas de Nakhon Si Thammarat, Trang, Phattalung, Stun, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat y en la turística Surat Thani, que alberga las islas Koh Tao y Koh Samui.

Se estima que en la región centro-norte unas 100.000 casas sufrieron anegaciones y que cerca de 250.000 personas se vieron afectadas por las precipitaciones de los últimos días.

Solo en Songkhla, la provincia fronteriza con Malasia que ha sido declarada en emergencia, las autoridades prevén implementar un plan de inversión de unos 1.600 millones de dólares para impulsar la recuperación, especialmente en la ciudad de Hat Yai.

En esta ciudad, un importante centro comercial en el sur del país, se han registrado las precipitaciones más copiosas de los últimos 300 años, según datos del DPMD.

Imágenes difundidas este jueves por agencias gubernamentales muestran numerosas carreteras y vecindarios inundados, con personas esperando ayuda en los tejados o caminando con el agua hasta el cuello, mientras rescatistas distribuyen alimentos y medicinas a bordo de lanchas y helicópteros.

El Departamento de Meteorología prevé que las lluvias continúen hoy en varias provincias del sur y alertó a los marineros a navegar con precaución o evitar zarpar en caso de tormentas eléctricas.

El Sudeste Asiático atraviesa este año una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura, con cientos de miles de evacuados en varios países.

Las autoridades vietnamitas reportaron el sábado 90 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias, mientras Malasia ha evacuado a más de 11.000 personas debido a anegamientos.

Este noviembre, el tifón Kalmaegi causó seis víctimas mortales en el centro de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó 250 muertos y más de 111 desaparecidas. EFE

