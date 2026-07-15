Más de tres millones de dominicanos residen en el exterior, expandiéndose a África y Asia

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Santo Domingo, 15 jul (EFE).- Un total de 3.030.647 dominicanos residen en 129 países y territorios, de acuerdo con la quinta edición del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos Residentes en el Exterior, presentada este miércoles por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) que evidencia la expansión de nacionales por otras regiones del mundo.

El informe incorpora por primera vez datos sobre la presencia de ciudadanos dominicanos en países de Asia, África y Oceanía, ampliando el alcance geográfico del registro más allá de los destinos migratorios tradicionales, como Norteamérica y Europa.

Entre los nuevos países incluidos figuran Angola, Azerbaiyán, Baréin, Botsuana, Guinea, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Serbia y Vietnam.

Durante la presentación del documento, la directora de Investigación y Estudios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Anna Cristina Hernández, explicó que América del Norte concentra el 84,9 % de la población dominicana residente en el exterior, seguida de Europa, con el 9,8 %.

El informe también revela que más de un tercio de los dominicanos residentes en el extranjero tiene entre 0 y 25 años, un dato que, según Hernández, plantea desafíos relacionados con la preservación de la identidad cultural y el fortalecimiento de los vínculos con la República Dominicana.

La funcionaria indicó que el registro fue elaborado a partir de fuentes estadísticas oficiales nacionales e internacionales, sometidas a procesos de validación y armonización para garantizar la comparabilidad y confiabilidad de la información.

Por su parte, la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio, afirmó que el estudio permite conocer con mayor precisión las características, necesidades y capacidades de los dominicanos que viven fuera del país.

Como novedad metodológica, esta quinta edición incorpora el indicador de Ventana de Oportunidad Demográfica, que permite analizar la estructura por edades de la población dominicana en el exterior y su potencial en términos de población en edad productiva. EFE

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