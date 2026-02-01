Más de tres toneladas de droga incautadas en Panamá en una operación en el Caribe

1 minuto

Ciudad de Panamá, 1 feb (EFE).- Las autoridades panameñas informaron este domingo del decomiso de 3.029 paquetes de droga y la detención de cinco ciudadanos extranjeros en un operación marítima en su litoral del Caribe.

La droga, cuyo peso total y tipo no se especificó, se incautó en una lancha rápida interceptada por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la zona de Santa Isabel de la provincia de Colón, en el Caribe panameño.

En los bultos hallados en la lancha rápida se contabilizaron como «3.029 paquetes de presunta sustancias ilícitas. Se aprehendieron a 5 extranjeros», publicó este domingo en su cuenta de X el Ministerio Público (MP, Fiscalía), sin dar más detalles.

Los paquetes de droga pesan al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

Este decomiso está entre los más cuantiosos en lo que va de año en Panamá, junto con el de 5.356 paquetes de droga realizado el pasado 17 de enero con la interdicción de una embarcación en una de las islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, también por agentes del Senan.

Las autoridades de Panamá incautaron 129 toneladas de drogas en el 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público. EFE

gf/gad