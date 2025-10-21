Más de un 95 % secunda la huelga en la ciudad tunecina contaminada por un complejo químico

2 minutos

Túnez, 21 oct (EFE).- La huelga general en la ciudad tunecina de Gabes, convocada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) para exigir el desmantelamiento de un complejo químico contaminante, registró un seguimiento casi total entre la población, de más del 95 %, aseguró este martes el sindicato a la radio Diwan.

El miembro de la oficina ejecutiva del sindicato regional de Gabes Salim al Nasfi afirmó que fue una huelga «exitosa» que unió a todos los ciudadanos de la localidad en torno a una cuestión «vital».

Las protestas en la ciudad se intensificaron la última semana, tras el aumento de los problemas respiratorios entre la población, además de los altos niveles de contaminación que persisten desde hace años, debido a emisiones de gases tóxicos procedentes de un complejo químico.

En este día de huelga, cientos de tunecinos se congregaron frente a la sede del sindicato local de Gabes, antes de iniciar una marcha conjunta para exigir el desmantelamiento de las unidades del complejo químico.

«La contaminación es intolerable, las filtraciones diarias son intolerables; por eso, la ciudad de Gabes ha hecho un llamamiento para cesar lo que está pasando y desmantelar las unidades del complejo químico», declaró el secretario general regional de la UGTT, Salah Benhamed.

Los abogados del Tribunal de Primera Instancia de la localidad se sumaron a la huelga general y realizaron una concentración frente al edificio judicial, donde gritaron consignas para exigir el desmantelamiento de las instalaciones.

En el marco de esta movilización, las clases fueron suspendidas en los centros educativos y las universidades, mientras que los comercios, mercados y cafés de la región de Gabes permanecieron cerrados, lo que dejó las calles de la ciudad casi desiertas.

La huelga se realizó pese a que el ministro tunecino de Obras Públicas y Vivienda, Salah Zaouari, anunció la reanudación «inmediata» de seis proyectos por valor de 200 millones de dinares (59 millones de euros, unos 68 millones de dólares) para poner fin a las emisiones de gases tóxicos en la ciudad. EFE

na/lfp/sb/acm