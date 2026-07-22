Más de un centenar de arrestos en Francia por los incendios forestales de este año

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París, 22 jul (EFE).- Las fuerzas de seguridad francesas llevaron a cabo hasta la fecha unas 128 detenciones de personas sospechosas de haber originado incendios forestales este año, un problema que en total ha causado ya la quema de 44.000 hectáreas de terreno en todo el país.

«Hasta la fecha, se han producido 128 detenciones», transmitió el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, en declaraciones a la prensa durante una visita a Mérignac, en Gironde, para visitar la zona de uno de los incendios activos, donde murieron este lunes dos bomberos.

Es un fuego que las primeras investigaciones apuntan a que fue provocado, aunque el ministro matizó que todavía no hay «pruebas definitivas».

Nuñez detalló que el balance total de focos de fuego asciende ya a 12.500 y que el país se encuentra en una «situación extremadamente complicada», con datos que apuntan a una temporada récord de incendios. EFE

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