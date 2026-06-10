Más de un centenar de incidencias y 72 detenidos en segunda vuelta de elecciones en Perú

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Lima, 10 jun (EFE).- Un total de 116 incidencias de carácter penal y 72 detenidos por presuntos delitos electorales se reportaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, el pasado domingo, que enfrentó al candidato izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, según informó este miércoles la Fiscalía.

El pasado fin de semana, se reportaron 86 presuntas irregularidades relacionadas con las actas de sufragio, 19 casos de suplantación de identidad y tres casos de difusión de propaganda política durante el horario de prohibición electoral.

Asimismo, tres incidentes sobre destrucción de material electoral, un caso de incautación de material electoral presuntamente falso o adulterado, un caso de discriminación e incitación a la discriminación y tres referidos a otras ocurrencias, indicó la Fiscalía en una nota de prensa.

Esas intervenciones derivaron en la detención de 72 personas, la mayoría de las cuales fueron capturadas en el norte de Lima, Callao y en las regiones costeras de Ica y La Libertad, entre otras.

Los detenidos son investigados por propaganda electoral prohibida, inducción al voto, venta de bebidas alcohólicas durante el plazo de vigencia de la ‘ley seca’, resistencia a la autoridad, impedimento del ejercicio del derecho al sufragio, suplantación de votantes y otros.

El Ministerio Público detalló que entre el 28 de mayo y el 8 de junio ejecutó 18.407 acciones preventivas en todo el país para garantizar la legalidad, el orden y el norma ejercicio del derecho al sufragio durante la segunda ronda electoral.

El mismo día de la elección se denunciaron varios casos de cédulas de votación con rayaduras, las cuales según las autoridades electorales fueron inmediatamente reemplazadas y no provocó una interrupción de la votación, aunque los miembros de mesa y los representantes de los partidos en esos puntos fueron detenidos mientras se investigaban las incidencias.

Con el 97,8 % de actas oficiales contabilizadas, Roberto Sánchez recibe el 50,02 % del sufragio con 9.016.443 votos, mientras que la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) tiene el 49,97 % con 9.007.934 votos, lo que representa una diferencia de menos de 5.000 apoyos a favor del primero. EFE

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