Más de un centenar de títulos se exhibirán en un Festival de Cine Iberoamericano España

Más de un centenar de títulos se exhibirán en un Festival de Cine Iberoamericano

Huelva (España), 12 nov (EFE).- Más de un centenar de títulos seleccionados entre más de 1.600 producciones se exhibirán en la 51 edición del Festival de Huelva (sur de España) de Cine Iberoamericano, con la mitad de la programación dirigida por mujeres.

Así lo destacó este miércoles su director, Manuel Martín, durante la presentación de los detalles de esta edición, que se celebrará desde el próximo viernes hasta el 22 de noviembre y que tendrá como gran protagonista a la Sección Oficial de Largometrajes.

Son 12 títulos latinoamericanos, reconocidos en prestigiosos festivales internacionales como Berlín, Guadalajara, Vision du Réel, Mar del Plata, Toronto, Venecia o Tribeca, y que podrán verse por primera vez en España, donde competirán por el Colón de Oro, además de otros dos fuera de concurso.

A la Sección Oficial se suman otras como la Sección Oficial de Cortometrajes o la de Cine y Valores, así como un ciclo especial en la plataforma española Filmin.

La música y otras disciplinas artísticas tendrán también su espacio con propuestas como la nueva sección ‘Latidos’, con sesiones gratuitas y benéficas, y la exposición fotográfica ‘Las hijas del jazz’, del fotógrafo palestino Omar Ayyashi.

Además de la programación, el director del Festival de Huelva resaltó los cuatro homenajes oficiales de esta edición, entre ellos los Premios Luz a los actores españoles Milena Smit y Yon González, que se entregarán en la gala inaugural del 14 de noviembre.

También se celebrarán actividades educativas para alumnos y docentes, otras encaminadas a la formación de profesionales de la industria, una clase magistral del actor español Paco Tous y otra con el cineasta español Miguel Ángel Vivas. EFE

