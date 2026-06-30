Más de un millón de migrantes pidieron regularizar su situación en España

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«Más de un millón» de inmigrantes presentaron los papeles para regularizar su situación en España bajo el plan lanzado por el Gobierno y que termina este martes, anunció el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, a pesar de la oposición de la derecha y la extrema derecha.

Partidario de una política de acogida, el gobierno de izquierdas que encabeza Sánchez constituye una excepción en materia de migración en la Unión Europea, a contracorriente de gran parte de sus socios.

«Queremos que el mundo vea a España como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos», indicó Sánchez este martes en su discurso sobre esta decisión que calificó de «buena» para la economía española, aunque también reconoció los «desafíos» que comporta.

Según este plan de regularización masiva, las autoridades disponen de tres meses para tramitar las peticiones y conceder —o no— a los solicitantes un permiso de residencia y trabajo válido únicamente en España.

La fecha límite para presentar las solicitudes es este martes por la noche.

Las personas interesadas debían justificar al menos cinco meses de presencia en territorio español al 1 de enero y demostrar igualmente que no tienen antecedentes penales.

Cuando se abrió el procedimiento a mediados de abril, el gobierno calculó que se beneficiaría a alrededor de medio millón de personas, en su gran mayoría migrantes latinoamericanos.

– Política «legal, segura y ordenada» –

Este plan es «un paso clave para sacar de la invisibilidad una realidad que existe en nuestro país, de cientos de miles de personas que conviven entre nosotros» consideró este martes Sánchez, quien volvió a defender una política migratoria «legal, segura y ordenada».

Asediado por escándalos de corrupción y de presunto tráfico de influencias que afectan a su entorno cercano y al Partido Socialista, Pedro Sánchez convirtió este plan extraordinario en el estandarte de la acción de su gobierno, a un año del final previsto de la legislatura.

«La inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el Estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios», consideró el presidente del Gobierno, quien también hizo referencia al envejecimiento de la población.

Sin inmigración, «España perdería un 19% de su PIB en 2050», aseguró.

Este enfoque pragmático ya fue especialmente celebrado en los últimos meses por el presidente de la principal organización empresarial española (CEOE), en un contexto marcado por las dificultades de contratación en ciertos sectores de actividad.

El martes, el líder socialista acusó al Partido Popular -principal formación de la oposición de derechas, y a Vox (extrema derecha), ambas opuestas al plan y que piden regularmente su dimisión por los casos judiciales que salpican a su entorno- de «alimentar el miedo» y «agitar discursos xenófobos».

«La convivencia no está libre de tensiones, lo sabemos. Por eso creo que integrar y otorgar ciudadanía no es negar los problemas, los desafíos que tenemos por delante. Es reconocerlos, es afrontarlos y resolverlos», subrayó Sánchez.

– «Gran oportunidad» –

En España desde hace dos años y medio, Juana Hernández, una cubana de 59 años que vive en Madrid, celebra el plan del gobierno.

«Es una gran oportunidad», cuenta ilusionada a la AFP.

Esta licenciada en Lengua Inglesa, actualmente formándose para trabajar en el aeropuerto de Madrid-Barajas, explica que estuvo «un poco inquieta» al principio, antes de recibir hace unos días, para su gran satisfacción, «la notificación de admisión a trámite» del expediente.

En la región de Cantabria (norte), Mohamed, un marroquí de 23 años que no quiso dar su apellido, y que lleva «unos cuatro años» viviendo irregularmente en España, desea regularizar su situación «para poder trabajar legalmente, cotizar» y evitar que empleadores poco escrupulosos se aprovechen de él, como hacen con otras personas en situación irregular.

Mohamed, que vive con su novia española, confía «en que pronto llegará» la notificación de que su expediente fue admitido.

En España, una de las principales puertas de entrada de la inmigración en Europa, cerca de 37.000 inmigrantes irregulares entraron en 2025, una cifra que supone un fuerte descenso con respecto a 2024 (-42,6%), según el Ministerio del Interior.

El 1 de enero, más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero vivían en España, que cuenta con una población total de casi 50 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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