Más de un millón de usuarios sin agua en la República Dominicana por la tormenta Melissa

2 minutos

Santo Domingo, 24 oct (EFE).- Más de un millón de usuarios no tienen agua potable en la República Dominicana por los efectos de la tormenta Melissa en decenas de acueductos, ha indicado este viernes el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que también ha informado del desplazamiento de cientos de personas e inundaciones en diversos puntos del país.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) registra 610.693 usuarios sin agua, mientras que la Corporación de Acueducto y Alcatarillado de Santo Domingo (Caasd) reporta 404.978, para un total de 1.015.671 de personas sin ese servicio.

En su informe de este viernes sobre la situación provocada por Melissa, el COE ha señalado que 915 personas tuvieron que abandonar sus hogares por las lluvias, que ha afectado a 183 viviendas.

Además, las precipitaciones mantienen incomunicadas 19 localidades en el país.

El Gobierno dominicano mantiene suspendida la jornada laboral en las doce provincias en alerta roja y la docencia en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la tormenta Melissa, la número trece de la actual temporada de huracanes, se encuentra a aproximadamente a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 260 kilómetros al sur/sureste de Kingston (Jamaica).

Actualmente, este sistema se encuentra estacionario, es decir, no tiene movimiento de traslación. Posee vientos máximos sostenidos de unos 75 kilómetros por hora con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días. EFE

mf/gf/acm