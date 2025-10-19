Más de una decena de detenidos en Georgia por nueva ley contra protestas

Tiflis, 19 oct (EFE).- Las fuerzas del orden georgianas detuvieron a 14 manifestantes en una pequeña protesta en la capital georgiana por violar la nueva ley que prohíbe el uso de máscaras y el bloqueo de carreteras, anunció este domingo el viceministro del Interior, Alexandr Darakhvelidze.

«Hoy, el Ministerio del Interior detuvo a 14 infractores de conformidad con el Código de Infracciones Administrativas. También se están llevando a cabo procedimientos administrativos contra 13 personas», declaró Darakhvelidze citado por Interpress News.

Las protestas se produjeron el sábado, y el ministro señaló que «si estos individuos vuelven a cometer actos similares, se planteará la cuestión de la responsabilidad penal».

Ayer, se llevó a cabo la ya tradicional manifestación frente al edificio del parlamento en Tiflis.

Interior instó a los manifestantes a no bloquear la vía, de acuerdo con una nueva ley que conlleva una pena de arresto de 15 días. Los manifestantes acataron la orden de las fuerzas del orden y desalojaron la avenida Rustaveli, pero la bloquearon de nuevo poco después.

La policía actuó e impuso varias multas, algunas por llevar máscaras durante la protesta, lo cual está prohibido.

El 16 de octubre el parlamento georgiano aprobó enmiendas a los códigos administrativo y penal.

De este modo, los manifestantes están sujetos a 15 días de arresto por bloquear la vía con penas similares por llevar máscaras.

El incumplimiento a poner fin la protesta puede llevar a 60 días de arresto, mientras que la reincidencia conlleva un año de prisión. EFE

