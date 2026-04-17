Más de una decena de países dispuestos a lanzar una misión en Ormuz

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Francia, el Reino Unido y una decena de países expresaron su disposición este viernes a lanzar una misión multinacional para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, cuya «reapertura total» e «incondicional» reclamaron más allá del anuncio iraní.

A iniciativa de Londres y París, medio centenar de países discutían en la capital francesa y por videoconferencia cómo garantizar la seguridad en este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, cuando Irán anunció su reapertura mientras dure la tregua en Oriente Medio.

«Todos pedimos una reapertura del estrecho total, inmediata, incondicional, por todas las partes», aseguró el presidente francés, Emmanuel Macron, en rueda de prensa en el Palacio del Elíseo en París junto a los jefes de gobierno británico, Keir Starmer; alemán, Friedrich Merz, e italiana, Giorgia Meloni.

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró el anuncio iraní pero precisó que Washington mantendría el bloqueo impuesto a los puertos iraníes y rechazó una oferta de la OTAN para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz.

«Ahora que la situación en el estrecho de Ormuz ha concluido, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. LES DIJE QUE SE MANTUVIERAN AL MARGEN, A MENOS QUE SOLO QUIERAN CARGAR SUS BARCOS DE PETRÓLEO», afirmó Trump en su red Truth Social.

Aunque la OTAN no estaba invitada a la cumbre organizada por Macron y Starmer, muchos de los países de la alianza atlántica sí participaron. Estados Unidos, Israel e Irán no estaban invitados por ser las partes en conflicto.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, impuesto por Irán tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, preocupaba a los europeos, que temían que el alza de los precios de la energía llevara a una inflación más alta, escasez de alimentos y anulaciones de vuelos.

Su reapertura este viernes permitió una caída de los precios del petróleo, pero Teherán la supeditó al mantenimiento del alto al fuego.

En el anuncio en que Irán anunciaba que el estrecho volvía a ser navegable, no quedó claro de inmediato si se refería a la tregua de 10 días entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano, o al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

– «Pacífica y defensiva» –

La iniciativa impulsada por Macron y Merz busca que, en caso de confirmarse el cese de las hostilidades, varios países puedan lanzar una misión multinacional para garantizar la libertad de navegación en Ormuz y apoyar labores de desminado.

Más de una decena de países se ofrecieron a «contribuir» en esta misión, que Francia y el Reino Unido liderarán «tan pronto las condiciones lo permitan», indicó Starmer, quien precisó que será «estrictamente pacífica y defensiva».

«Italia está lista para participar» en esta iniciativa, que deberá esperar primero a «un cese de las hostilidades, en coordinación con todos los actores, regionales e internacionales», confirmó la primera ministra italiana.

Aunque antes de la reunión la presidencia francesa descartó la contribución de los «países beligerantes», el alemán Merz expresó su deseo de dar «la bienvenida, si fuera posible, a la participación de Estados Unidos».

Emmanuel Macron aseguró que, en cualquier caso, una futura misión contaría con una «coordinación» con Estados Unidos e Israel, así como con intercambios «con los armadores» y «las aseguradoras».

Una nueva reunión sobre la planificación militar está prevista la próxima semana en Londres, donde se anunciarán «más detalles sobre la composición de la misión», indicó el primer ministro británico.

La reunión, a la que se invitó a países europeos, naciones asiáticas, de Oriente Medio y de América latina, era también una oportunidad para que Europa exhibiera sus capacidades tras quedarse al margen de los esfuerzos diplomáticos de Washington para poner fin a la guerra.

Trump afirmó este viernes que Irán ya está removiendo minas del estrecho de Ormuz «con la ayuda de Estados Unidos».

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