Más de una millar de evacuados por las inundaciones y deslizamientos de tierra en Portugal

Lisboa, 7 feb (EFE).- Un total de 1.163 personas han sido evacuadas de sus hogares en Portugal por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el mal tiempo, informó este sábado la Protección Civil, que no descartó que vaya a haber más.

«Todo el cuadro meteorológico e hidrológico que tenemos en el país ha originado el desplazamiento de 1.163 personas, todas debidamente realojadas», dijo en una rueda de prensa el comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre.

El responsable indicó que de momento no hay previsión sobre cuando podrán regresar a sus casas los evacuados y afirmó que teniendo en cuenta el caudal de los ríos en la actualidad es posible que haya más evacuaciones preventivas.

Para hoy, el pronóstico es de viento y lluvias fuertes y persistentes, acompañados de fuerte oleaje y nieve por encima de los 800/900 metros, debido a la depresión Marta, que ha llegado a la península ibérica tras el paso de los temporales Leonardo y Kristin, y que, según Silvestre, se va a desplazar hacia el norte afectando a regiones donde no estaba previsto que impactara.

Ante este cuadro «complejo», las autoridades lusas mantienen en riesgo «elevado» de inundaciones las cuencas de los ríos Tajo, Vouga, Águeda, Sorraia y Sado.

También están en alerta, aunque con menor peligro de inundación, las del Guadiana, Lima, Cávado, Tâmega y Lis.

Silvestre agregó que han atendido 8.924 incidencias durante «este episodio» meteorológico, la mayoría por caída de árboles, deslizamientos de tierras e inundaciones, a través de 31.570 efectivos de la ANEPC, con 12.464 medios terrestres.

En este contexto, todavía hay 63.000 usuarios sin electricidad en el país desde la semana pasada por el temporal Kristin, cuando hubo un pico de un millón que se ha ido reduciendo paulatinamente.

El primer ministro, Luís Montenegro, visitó este sábado Peso da Régua, junto al río Duero, donde dijo a los periodistas que hay zonas y embalses «al límite de su capacidad» y subrayó que van a tener que hacer descargas de agua cuando la presión sea menor.

Recordó que en las últimas semanas han hecho descargas e inundaciones controladas para liberar capacidad de los embalses de cara a los días con más lluvia.

Montenegro hizo hincapié en que la coordinación con España ha sido constante en la gestión de los recursos hídricos: «En casi cuatro semanas hemos tenido un contacto permanente entre los dos Gobiernos y las entidades responsables de la gestión de los embalses, que ha sido absolutamente fundamental para evitar males mayores».

Destacó que esa gestión se encuentra en este momento «en el pico máximo de sensibilidad», dado que tanto Portugal y España están viviendo los mismos problemas por los temporales. EFE

