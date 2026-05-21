Más de veinte detenidos en operativo contra tráfico de armas en Ecuador, Colombia y Perú

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Quito, 21 may (EFE).- Más de veinte personas fueron detenidas en un operativo contra el tráfico de armas, explosivos y municiones entre Perú, Ecuador y Colombia, informó este jueves la Fiscalía General de Ecuador.

En coordinación con las Fiscalías de Colombia y Perú, en Ministerio Público ecuatoriano ejecutó un operativo esta madrugada en que se llevaron a cabo 29 allanamientos en siete provincias ecuatorianas: Pichincha, El Oro, Carchi, Zamora Chinchipe, Loja, Azuay e Imbabura.

La investigación identificó que la presunta organización criminal ingresaba el material ilícito desde Perú, a través de la frontera sur de Ecuador (El Oro y Loja), con destino a Colombia.

La estructura habría operado mediante un sistema de acopio escalonado en bodegas e inmuebles ubicados en Imbabura y Carchi, que permanecían bajo la custodia de alias Taty y Alba, respectivamente.

En el marco de la cooperación internacional, se ejecutaron 15 incautaciones de material explosivo: diez en Ecuador y cinco en Colombia. Las indagaciones señalan que el destino final era Ipiales, donde alias Daniel presuntamente coordinaba el abastecimiento a grupos disidentes en el vecino país, indicó la Fiscalía.

De su lado, el ministro del Interior, John Reimberg desde la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, aseveró que el operativo, en el que participaron más de 400 policías, se desplegó tras una investigación que tomó más de once meses.

«Se está desarticulando una organización por tráfico internacional de armas, explosivos y municiones. Es una operación en tres países donde la afectación es Perú, Ecuador y Colombia. Abastece al grupo de Los Lobos, en el caso de Ecuador», dijo.

Sin entrar en detalles dijo que algunos de los detenidos este jueves «ya tienen varios procesos judiciales».

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas»., entre ellas Los Lobos.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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