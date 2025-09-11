The Swiss voice in the world since 1935

Más del 44 % de migrantes deportados por Arizona llevaban más de una década en EE.UU.

Tucson (EE.UU.), 11 sep (EFE).- Más del 44 % de migrantes deportados en los últimos tres meses por la frontera de Arizona llevaban más de una década viviendo en los Estados Unidos, y por lo menos un 40 % dejaron en este país a un familiar cercano, reportó este jueves un informe de una organización civil.

El reporte ‘Ni Siquiera Me Dejaron Decir Adiós’ de la organización binacional Iniciativa Kino para la Frontera está basado en una encuesta a 278 migrantes que fueron deportados, el 85 % de ellos hombres, que indicó que una de cada dos expulsiones fue consecuencia de operativos en las calles o en las cortes de Inmigración.

Agentes de la Oficina de Inmigracion y Aduanas (ICE) estuvieron detrás de estas redadas, en las que varios encuestados denunciaron haber sido maltratadosy posteriomente trasladados a múltiples centros de detención a través de varios estados antes de ser deportados.

Otro 33 % fue consecuencia de la cooperación existente entre agencias locales del orden e ICE, puesto que el proceso inició con la detención del migrante por una infracción de tráfico.

El 60 % de arrestos tuvo lugar en Arizona, y el resto provenían de estados como California, Florida, Nevada, Oregon, Texas y Washington.

De acuerdo al reporte, la mayoría de migrantes no sólo reportaron tener varios años viviendo en los Estados Unidos, sino que también afirmaron haber dejado en Estados Unidos por lo menos a un familiar, entre ellos esposa, hijos o padres, que lamentaron que serán duramente afectados por su deportación.

En concreto, un 8 % dijeron tener más de 30 años viviendo en los Estados Unidos.

La organización que brinda asistencia a los migrantes que son deportados por la frontera de Arizona llevó a cabo la encuesta entre mayo y julio de este año.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado rienda suelta a las redadas contra los migrantes desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero, lo que se ha saldado con miles de detenciones y deportaciones.

De acuerdo a cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en mayo pasado se reportó la detención de un promedio de 3.800 migrantes por día. EFE

