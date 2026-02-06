Más del 50 % de los turistas que visitaron Rusia en 2025 son de China

1 minuto

Moscú, 6 feb (EFE).- Más del 50 % de los extranjeros que viajaron a Rusia con fines turísticos en 2025 son de China, informaron este viernes las autoridades locales.

Según el Servicio Federal de Fronteras de Rusia, a los chinos, que realizaron 834.460 viajes, les siguen los saudíes con 74.900 desplazamientos.

En el tercer lugar se encuentran los ciudadanos de la antigua república soviética de Turkmenistán (73.990 viajes) y en cuatro los turcos (68.720 viajes).

En el quinto puesto se encuentran los viajeros alemanes con 66.000 visitas turísticas a este país, según las estadísticas oficiales.

En cuanto a los propios rusos, el número de sus viajes al extranjero con fines turísticos en 2025 se situó en 13,4 millones, siendo Turquía el destino más preferido. EFE

mos/psh