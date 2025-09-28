Más del 60% de los niños dominicanos sufre algún tipo de violencia en casa, alerta Unicef

Santo Domingo, 28 sep (EFE).- El 63,5 % de los niños de entre 1 y 14 años en la República Dominicana sufre algún tipo de violencia en el hogar, alertó este domingo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La cifra alcanza el 70 % en los niños de 3 a 4 años, según los datos de Unicef publicados con motivo de la celebración este lunes del Día Nacional de los Derechos de la Niñez en la República Dominicana, donde, de acuerdo con los datos del último Censo de Población y Vivienda, la niñez y la adolescencia representan un 31,7 % de los habitantes nacionales.

«En este Día Nacional de los Derechos de la Niñez reafirmamos que cada niño y niña en el territorio dominicano debe crecer protegido, con acceso a educación, salud y oportunidades para desarrollarse plenamente. No podemos normalizar la violencia ni las desigualdades que aún afectan su presente y limitan su futuro”, afirmó en un comunicado Anyoli Sanabria, representante interina de Unicef.

Otras de las problemáticas que persisten y que amenazan el pleno ejercicio de los derechos de la infancia en el país es que la nación caribeña tiene una de las tasas más altas de uniones tempranas, junto a embarazos adolescentes en toda América Latina y el Caribe, a pesar de que los porcentajes de uniones tempranas han descendido en los últimos años, precisó Unicef.

El organismo de la ONU también mencionó el trabajo infantil, ya que aunque la tasa bajó del 6,7 % en 2014 al 3,8 % en 2019, un 16,8 % de los menores de edad que no asiste a la escuela realiza trabajos peligrosos.

También se refirió al suicidio en adolescentes y señaló que a pesar del alto subregistro en este tema, entre 2017 y 2022 se registraron 174 casos de suicidios en menores de edad, siendo los adolescentes de 15 a 17 años el grupo de mayor riesgo.

Estos datos evidencian la urgencia de fortalecer las políticas públicas, aumentar los recursos para la protección infantil y promover una cultura de respeto a los derechos de la niñez, en toda la sociedad, indicó.

«No podemos permitir que la violencia ni las desigualdades sigan truncando sus sueños. Nuestra organización continuará acompañando al país en la construcción de una infancia segura, protegida y con confianza en un futuro de igualdad y bienestar», apuntó la representante interina de Unicef en el comunicado.EFE

