Más del 60 % de los peruanos prefiere las billeteras digitales y la mensajería instantánea

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Lima, 3 jun (EFE).- Más del 60 % de los 34 millones de peruanos utiliza herramientas digitales como las plataformas de comunicación instantánea y billeteras electrónicas, según lo reveló la última Encuesta Residencial de los Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) realizada en el país suramericano.

El trabajo, elaborado por el estatal Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), reveló que, al cierre de 2025, el 68,6 % de los peruanos usaron plataformas de comunicación instantánea.

En ese sentido, el 98,6 % de los usuarios utilizó WhatsApp, de los que el 80,9 % señaló que el principal motivo fue para comunicarse con familiares y amigos y el 11,2 % por fines laborales.

El uso de estas tecnologías fue más frecuente en Lima, la capital del país, donde llegó a un 80,7 %, principalmente, en hombres, que alcanzaron un 68,9 %, así como por aquellos de 30 a 35 años de edad, con un 83,6 %, y del nivel socioeconómico alto, denominado AB, con un 83,2 %.

La encuesta agregó que la segunda herramienta más empleada por los peruanos fue la billetera digital, que llegó a un 62,3 % durante 2025, con un uso más frecuente en Lima, con un 79,8 %; y en hombres, entre quienes llegó al 63,8 %, con un 8,15 % entre los de 30 a 35 años y con un 82,1 % en aquellos pertenecientes al nivel socioeconómico AB.

El motivo principal para usar estas billeteras se asoció con pagos en establecimientos físicos, con un 64,8 %, y con el envío y recepción de dinero entre personas, por un 26,5 %.

El estudio también determinó que las herramientas de inteligencia artificial (IA) figuraron en el tercer lugar entre las más empleadas, al llegar a un 16,3 % de la población, con un uso mayoritario en Lima (23 %), en hombres (17,2 %), en jóvenes de 18 a 29 años (28,4 %) y en el nivel socioeconómico AB (26,4 %).

Los usuarios aseguraron que emplearon diferentes herramientas de la IA principalmente para actividades académicas, en un 40,8 %, y para informarse, en un 32,8 %.

El cuarto lugar fue ocupado por las plataformas de almacenamiento en la nube, cuyo uso llegó al 13,8 %; seguido por las compras o ventas por internet, con un 12,4 %, y las plataformas de video en directo, con un 9 %.

El Osiptel afirmó que esta encuesta revela que las plataformas de comunicación instantánea y las billeteras digitales ya «forman parte esencial de la vida cotidiana de los peruanos» y que internet «ha dejado de ser solo una herramienta de acceso a la información para convertirse en una infraestructura crítica para la interacción social, económica y financiera». EFE

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