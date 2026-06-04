Más del 70 % de los latinoamericanos emplea gas licuado para cocinar, revela organismo

3 minutos

Lima, 4 jun (EFE).- El gas licuado de petróleo (GLP) es usado por más del 70 % de la población de América Latina y el Caribe para cocinar, por lo que ese combustible es «una energía clave para la inclusión y la seguridad energética» en la región, reveló este jueves la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPLG) en un comunicado.

La información, publicada en el marco del Día Mundial del GLP, sostuvo que esta fuente energética es «un recurso fundamental para mejorar la calidad de vida de los hogares y promover el desarrollo de comercios, industrias y el parque automotor».

Los datos más recientes de la Agencia Internacional de Energía (IEA) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), citados en el comunicado, indicaron que más del 70 % de la población de América Latina y el Caribe utiliza GLP para cocinar.

«El GLP permite que millones de personas puedan cocinar, emprender, movilizarse y acceder a una energía moderna de manera segura y asequible», sostuvo al respecto el presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), Jovan Pastor.

Este combustible es preferido por «su portabilidad y accesibilidad tanto en áreas urbanas como rurales» y países como Brasil, Ecuador, Perú y Colombia han promovido ampliamente su uso mediante programas de subsidios y fondos de inclusión energética, indicó el comunicado.

América Latina registra actualmente una demanda de 31,4 millones de toneladas métricas de GLP, de las cuales cerca del 67 % corresponde al consumo residencial, agregó.

«Esta cifra refleja que su presencia va mucho más allá del ámbito doméstico, ya que también impulsa actividades comerciales, industriales y de movilidad que dinamizan la economía regional», sostuvo la SPGL.

Pastor indicó, en ese sentido, que en Perú el GLP para vehículos equivale aproximadamente al 40 % del consumo nacional y que los pequeños negocios, restaurantes, lavanderías e industrias dependen de él para sus operaciones diarias.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de GLP (AIGLP), Fabricio Duarte, destacó que el desafío no solo pasa por ampliar el acceso a la energía, sino también por garantizar un abastecimiento sostenible y seguro para la población.

«El GLP continúa siendo una solución energética estratégica para América Latina debido a su flexibilidad, rápida disponibilidad y capacidad de llegar a zonas donde otras fuentes todavía enfrentan limitaciones de infraestructura», sostuvo en el comunicado.

La SPGL añadió que se considera que el gas licuado mantendrá un rol estratégico «dentro de una matriz energética cada vez más complementaria y sostenible», y que iniciativas vinculadas al GLP renovable y nuevas tecnologías de bajas emisiones se posicionan como alternativas «para una transición energética gradual, accesible y alineada con los desafíos ambientales de los próximos años». EFE

dub/gad