Más del 70 % de trabajadores peruanos sigue en la informalidad, alerta asociación civil

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Lima, 5 jun (EFE).- Más del 70% de los trabajadores en Perú sigue en la informalidad, por lo que en el país andino se deben impulsar «proyectos capaces de dinamizar economías locales y abrir nuevas oportunidades laborales» formales, alertó este viernes la asociación Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

La organización civil remarcó en un comunicado que para gran parte de quienes integran la población ocupada peruana, cercana a 18 millones de personas, contar con un empleo «no necesariamente viene acompañado de estabilidad o protección».

«Más del 70% de trabajadores en nuestro país se desempeña en condiciones de informalidad, sin acceso a seguridad social, beneficios laborales ni ingresos predecibles que les permitan planificar su futuro económico», comentó al respecto el economista Oswaldo Molina.

El experto, quien es profesor en la Universidad del Pacífico, señaló que, ante esta situación, «generar más empleo formal sigue siendo un desafío para el país».

«La falta de nuevos proyectos, las inversiones que se paralizan y las dificultades para impulsar actividades económicas de largo plazo limitan la creación de puestos de trabajo con estabilidad, beneficios y mayores oportunidades para los trabajadores», sostuvo.

Redes agregó que, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional 2024, el sector privado genera el 76,5 % del empleo formal en Perú, en el que se incluye a trabajadores asalariados, independientes y empleadores que desarrollan sus actividades dentro de la formalidad.

«A diferencia de la informalidad, donde los ingresos suelen ser más inestables, el empleo formal permite acceder a seguro de salud, pensiones y vacaciones pagadas. Además, este tipo de inversiones suele impulsar cadenas de servicios y proveedores que pueden sostener su crecimiento en el tiempo», remarcó Molina.

El economista dijo que, en ese contexto, la llegada de más inversiones capaces de generar empleo formal y dinamizar economías locales «sigue siendo un desafío para el país».

«Cuando la inversión se detiene, no solo se paralizan proyectos empresariales. También se frenan oportunidades para pequeños negocios, trabajadores y familias que dependen de una economía capaz de generar empleo estable y mejores ingresos», concluyó.

Los últimos datos oficiales señalan que el empleo formal en Perú solo alcanza a entre el 29,3% al 29,8% de la población ocupada nacional, equivalente a unos 5,2 millones de personas.

En ese sentido, los balances oficiales confirman que la tasa de informalidad laboral fluctúa entre el 70,2 % y el 70,7 % de la población trabajadora nacional.

En abril pasado, el Ministerio de Trabajo anunció el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral (ENFL) 2026-2040, que tiene como objetivo central que el 50 % del empleo en Perú sea formal al término de ese plazo.

Al presentar esa estrategia, el entonces ministro de Trabajo, Óscar Fernández, remarcó que «la informalidad laboral no es solo un número, representa el freno que impide el desarrollo del país». EFE

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