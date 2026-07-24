Más del 80 % de las reservas de la Amazonía permanecieron intactas en el primer semestre

Compartir

2 minutos

Río de Janeiro, 24 jul (EFE).- Más del 80 % de las reservas ambientales de la Amazonía brasileña han permanecido libres de deforestación en el primer semestre del año, según ha informado este viernes el Instituto Amazónico del Hombre y del Medio Ambiente (Imazon).

De las 588 reservas que no han reportado pérdida de cobertura forestal en el bioma durante el período, 330 han sido tierras indígenas y 258 unidades de conservación.

Además, solo una tierra indígena y siete unidades de conservación han registrado una deforestación superior a 1 kilómetro cuadrado en el período.

De acuerdo con los datos del Sistema de Alertas de Deforestación (SAD) de Imazon, en el 20 % restante de reservas solo han sido devastados 97,37 kilómetros cuadrados de vegetación, apenas el 8 % de toda la deforestación de la más extensa selva tropical del planeta en el semestre.

La unidad de conservación Triunfo do Xingu, en el estado de Pará, ha concentrado prácticamente la mitad de las talas registradas en las reservas ambientales, con 47,85 kilómetros cuadrados de bosque perdidos.

La Amazonía brasileña ha perdido 1.294 kilómetros cuadrados de selva en el primer semestre, un 38 % menos que entre enero y junio de 2025 y la menor superficie deforestada para el período en una década, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se ha fijado como meta que Brasil alcance la deforestación ilegal cero para 2030, reforzando los mecanismos de control y fiscalización ambiental tras años de debilitamiento institucional.

Durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), la aplicación de las normas fue laxa y la tala de bosques se aceleró. Durante su Gobierno se perdieron más de 10.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica por año, con un pico de 13.000 kilómetros cuadrados entre 2020 y 2021, la cifra más alta desde 2006. EFE

mat/icn