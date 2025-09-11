Más inversión y paliar «discursos involucionistas», los retos de la cultura iberoamericana

4 minutos

Enric Sitjà Rusiñol

Barcelona (España), 11 sep (EFE).- La cultura iberoamericana, que estará presente en la Conferencia de la Unesco Mondiacult de este septiembre en Barcelona, tiene entre sus retos principales conseguir más inversión, paliar «discursos involucionistas» y «poner en valor» las cualidades de la región.

Así lo señala el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el madrileño Mariano Jabonero, en una entrevista con EFE en Barcelona, donde esta semana ha participado en las jornadas «Derechos Culturales y Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible».

«Los retos: poner en valor lo que somos y lo que valemos, invertir más y mejor y contrarrestar un discurso involucionista», sintetiza Jabonero, que emplaza a la cultura iberoamericana a «poner en valor su potencial y su capacidad creativa».

«Es una región extensa, la región más rica en recursos naturales del mundo, con una gran diversidad cultural y, quizá, no está puesta en valor como merece», lamenta el secretario general de la OEI, que también denuncia una «inversión injusta» en cultura.

Recuerda que en los países iberoamericanos se destina «por debajo del 1 % del PIB (producto interior bruto)» al sector cultural, cuando este «aporta mucho más» a las economías estatales.

Pese a todo, subraya: «Con la poca inversión que se produce, hay unos rendimientos muy altos».

«Un peligro ideológico»

Jabonero, secretario general de la OEI desde 2018, identifica «ciertos discursos que están funcionando en la región» que se sitúan «en contra» de asuntos como «la diversidad, la inclusión, la igualdad o el respeto», por lo que este es «un peligro más ideológico».

Apostilla que estos postulados no provienen de un sector político en concreto: «Ha sido siempre una tendencia de cualquier posición autoritaria, la que sea, controlar la cultura».

Pide a las instituciones y a la sociedad que se entiendan las diferentes expresiones culturales como «algo mucho más complejo» que «un placer pequeñoburgués», puesto que, entre otras cualidades, «tiene una capacidad de valor importante» en materia económica, laboral y de integración.

Jabonero, que ha sido consultor de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o la Organización de los Estados Americanos (OEA), es partidario de ver las nuevas tecnologías como herramientas que permiten la «pervivencia» de lenguas originarias de países de Sudamérica, como el quechua.

«Cuando se incendió el Museo de Río de Janeiro desaparecieron los restos de muchísimas lenguas, de las cuales solamente había testimonio escrito», recuerda, y asegura que, «gracias a sistemas digitales, se puede hacer una preservación» de estos idiomas.

Sobre la inteligencia artificial, el secretario general de la OEI reconoce que es «una herramienta ajena», ya que «viene del mundo anglosajón», y que «no se construyó» en clave cultural ni educativa.

«Es inconclusa, (…) no sabemos cómo evolucionará», añade, y apuesta por construir un sistema de inteligencia artificial (IA) «propio de nuestra comunidad y que atienda a la diversidad» presente en ella.

De hecho, Jabonero explica que la OEI defiende la «participación plena» de las lenguas originarias de América Latina en «lo que es la cultura oficial» y pone como ejemplos la traducción de cuentos tradicionales de estas culturas al castellano o al portugués, o la creación de traductores digitales.

«La cultura no está en la agenda del autoritarismo»

Por otra parte, el secretario general de la OEI radiografía la situación mundial actual, que tilda de «delicada», donde observa «cuestionamientos al multilaterialismo»: «En este mundo del autoritarismo, la cultura no está en su agenda, así de claro».

Ante un posible aumento del belicismo, reivindica la «cultura de paz, democrática y de libertades» que enarbola la OEI.

«En este momento, en el mundo hay 59 conflictos armados, (…) ninguno en América», afirma, por lo que defiende erigir al continente como «parte de la solución» a los retos mundiales que identifica.

Durante el mandato de Mariano Jabonero en la OEI, esta organización ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024. EFE

1012214

esr/gb/mcm/ma/jac

(foto)