Más médicos y rescatistas argentinos viajan a Venezuela a asistir a víctimas de terremotos

Compartir

3 minutos

Buenos Aires, 20 jul (EFE).- Un nuevo grupo de médicos, rescatistas y voluntarios viajó desde Argentina hacia Venezuela, según informaron este lunes organizaciones de venezolanos en el país, para sumarse a las tareas humanitarias en las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado 5.208 fallecidos y 16.740 heridos, según el último reporte de las autoridades venezolanas.

El grupo, que partió este domingo, está integrado por 23 rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y de Fénix Unit Rescue, además de cuatro profesionales de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar) y un abogado.

Según difundieron las organizaciones, la misión tiene como principal objetivo reforzar las tareas de búsqueda de víctimas entre los escombros, en respuesta al pedido de familiares que aún esperan recuperar los cuerpos de personas desaparecidas para darles sepultura.

Las organizaciones de la sociedad civil venezolana aseguraron que existen más reportes de personas desaparecidas, una cifra que no ha sido difundida oficialmente por las autoridades venezolanas.

El contingente también prestará atención médica primaria en los campamentos donde permanecen familias que perdieron sus viviendas, con especial atención a pacientes con enfermedades crónicas y a la prevención de infecciones derivadas de las condiciones sanitarias posteriores al desastre.

Cerca de 300 personas han viajado desde Argentina a Venezuela desde que ocurrieron los sismos, en un operativo que incluyó brigadistas, médicos, binomios caninos K9 y voluntarios organizados por el Gobierno del presidente Javier Milei.

Según el balance oficial difundido este domingo por las autoridades venezolanas, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio han dejado 5.208 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda.

Además, 23.820 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios y 128.324 familias han recibido asistencia estatal.

Las autoridades también informaron que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron, mientras que desde el desastre se han registrado 1.388 réplicas.

El Gobierno argentino desplegó una misión consular humanitaria para asistir a los ciudadanos argentinos residentes en ese país afectados por la emergencia.

En las últimas semanas, Argentina envió sucesivos contingentes de equipos del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), especialistas sanitarios, personal veterinario, binomios caninos y toneladas de insumos médicos, alimentos y equipamiento para apoyar las tareas de búsqueda, rescate y asistencia a la población damnificada. EFE

lgu/nk/seo