“La gente está cada vez más insatisfecha”, dijo al NZZ am Sonntag Aristomenis Exadaktylos, responsable del servicio de urgencias del Inselspital. “Para cada vezmás personas, las primas de seguro médico se están convirtiendo en una carga financiera. Cuando necesitan nuestros servicios, creen que deben recibirlos de inmediato”.

También ha aumentado el número de pacientes que acuden a los servicios de urgencias, ya sea porque no han conseguido una cita con un especialista o porque no tienen un médico generalista.

Esas cifras han aumentado en los últimos diez años, escribe el NZZ am Sonntag. Una de las razones, según los médicos de urgencias, es que los niveles de inhibición han disminuido entre los pacientes porque saben que no sufrirán las consecuencias de la violencia verbal o física.

Los hospitales públicos suizos refuerzan su seguridad en respuesta a los crecientes ataques contra su personal, informa el dominical NZZ am Sonntag .

Hospitals report rising number of attacks on staff

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Aumentan ataques a personal en hospitales suizos 09 de diciembre de 2019 - 10:31 Los hospitales públicos suizos refuerzan su seguridad en respuesta a los crecientes ataques contra su personal, informa el dominical NZZ am Sonntag. Los servicios de urgencias y los nosocomios infantiles se ven especialmente afectados, precisó el periódico tras realizar investigaciones en los cinco hospitales universitarios de Suiza. El Hospital Universitario de Ginebra (HUG), que a diferencia de los demás incluye casos menores, reportó este año 5 000 incidentes en sus servicios de urgencias. El CHUV, de Lausana, registró unos 1 500; 1 200 el Inselspital de Berna y 900 el hospital de Zúrich. Los ataques son en su mayoría verbales, pero también físicos, e incluyen un número creciente de amenazas de muerte. Esas cifras han aumentado en los últimos diez años, escribe el NZZ am Sonntag. Una de las razones, según los médicos de urgencias, es que los niveles de inhibición han disminuido entre los pacientes porque saben que no sufrirán las consecuencias de la violencia verbal o física. También ha aumentado el número de pacientes que acuden a los servicios de urgencias, ya sea porque no han conseguido una cita con un especialista o porque no tienen un médico generalista. “La gente está cada vez más insatisfecha”, dijo al NZZ am Sonntag Aristomenis Exadaktylos, responsable del servicio de urgencias del Inselspital. “Para cada vezmás personas, las primas de seguro médico se están convirtiendo en una carga financiera. Cuando necesitan nuestros servicios, creen que deben recibirlos de inmediato”. Los padres de niños enfermos también pueden ser agresivos con el personal del hospital. Las cosas están especialmente tensas en la época de Navidad, según el periódico, cuando muchos pediatras están de vacaciones. Como consecuencia, la presencia de guardias de seguridad se hace común en las salas de urgencias, puntualiza el periódico. El Hospital Infantil de Zúrich contrata guardias de seguridad por la noche durante esta temporada.