Máxima Corte de Guatemala convoca reunión urgente por operativo en elección de magistrado

Ciudad de Guatemala, 12 feb (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, convocó este jueves a una reunión de urgencia para conocer una denuncia por supuesto rompimiento del orden constitucional, después de que el Ministerio Público (Fiscalía) intervino con un allanamiento las elecciones para renovar a la corte.

El tribunal detalló que la reunión de su pleno, convocada por la magistrada Leyla Lemus Arriaga, tendrá lugar esta tarde ante una denuncia presentada «con ocasión del resguardo del orden democrático y constitucional», después del allanamiento de la Fiscalía al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde se escoge a un magistrado para la Corte de Constitucionalidad. EFE

