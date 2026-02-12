The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Máxima Corte de Guatemala convoca reunión urgente por operativo en elección de magistrado

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de Guatemala, 12 feb (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, convocó este jueves a una reunión de urgencia para conocer una denuncia por supuesto rompimiento del orden constitucional, después de que el Ministerio Público (Fiscalía) intervino con un allanamiento las elecciones para renovar a la corte.

El tribunal detalló que la reunión de su pleno, convocada por la magistrada Leyla Lemus Arriaga, tendrá lugar esta tarde ante una denuncia presentada «con ocasión del resguardo del orden democrático y constitucional», después del allanamiento de la Fiscalía al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde se escoge a un magistrado para la Corte de Constitucionalidad. EFE

jcm/mt /gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR