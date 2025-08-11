Máximas de 43 grados en Portugal mientras prosigue el estado de alerta por calor
Lisboa, 11 ago (EFE).- Portugal espera registrar este lunes máximas de 43 grados centígrados en una jornada en la que prosigue el estado de alerta debido a las altas temperaturas y como prevención ante los incendios.
Por las temperaturas de este lunes, doce de los 18 distritos que hay en Portugal se encuentran en aviso naranja por calor, mientras que los seis distritos restantes, ubicados en la costa norte, se encuentran en nivel amarillo, según muestra en su web el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).
El instituto, que también da las temperaturas de las capitales de distrito, refleja que la máxima se registrará en Beja y Évora, que alcanzarán los 43 grados.
Lisboa llegará a los 39 grados centígrados, mientras que las máximas más bajas serán en Viana do Castelo y Aveiro, en el norte, que no se espera que superen los 30 grados.
La mínima rondará los 16 grados, y se registrará en las ciudades de Viana do Castelo, Vila Real y Leiria.
Portugal arrastra varios días de altas temperaturas e incendios, lo que llevó al Gobierno de Portugal a declarar el estado de alerta hasta el próximo miércoles 13 de agosto, día en el que se espera que mejore el pronóstico meteorológico.
Este fin de semana, varios centenares de efectivos tuvieron que combatir más de medio centenar de incendios rurales en la zona peninsular del país. EFE
