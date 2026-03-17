Máximo Quiles reconoce que lo que le «gusta» es que nadie conoce el circuito de Goiania

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Redacción deportes, 17 mar (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto3, reconoce, ante la disputa este fin de semana del Gran Premio de Brasil en el trazado de Goiania, que lo que le «gusta» es que nadie «conoce este circuito».

«Lo bueno de este gran premio es que nadie conoce el circuito, y eso me gusta», explica en la nota de su equipo Quiles, por lo que todos llegan «en las mismas condiciones» y tiene «muchas ganas de competir en Brasil».

«Será mi primera carrera con 18 años, así que pelearemos por descorchar el champán en el podio por primera vez», quien recientemente ha ‘estrenado’ la mayoría de edad.

Su compañero de equipo, el argentino Marco Morelli, afirmó: «En Tailandia pude sacar conclusiones muy positivas para seguir mejorando en las próximas carreras, aunque de los cuatro primeros grandes premios no me conozco ningún circuito, pero el de Brasil no lo conoce nadie, así que será una ventaja para mí».

«Esa circunstancia me puede dar un extra a nivel emocional y en la pista, así que trabajaremos para dar otro paso adelante», resaltó Morelli. EFE

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