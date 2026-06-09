Médica señalada por atención domiciliaria de Maradona rechaza acusaciones en su contra

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Buenos Aires, 9 jun (EFE).- Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical e imputada por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró este martes y rechazó las acusaciones en su contra en torno a las fallas en la atención domiciliaria recibida por el astro en sus últimas dos semanas de vida.

En las últimas audiencias, Forlini había sido descrita por distintos testigos como el nexo entre Swiss Medical, empresa de medicina privada que prestó servicios durante aquella atención domiciliaria, y los familiares y médicos personales de Maradona, al tiempo que ha sido señalada como responsable de las fallas de la compañía en el tratamiento del astro.

Entre los planteos en su contra se incluyeron acusaciones de no haber gestionado la aparatología y los profesionales que fueron solicitados por el equipo médico del exfutbolista para su tratamiento.

«No participo en definir qué prestaciones el paciente va a tener en domicilio», subrayó Forlini este martes en el comienzo de su declaración.

Además, tal como expresó días atrás en el juicio la gerente de Riesgo y Calidad de Swiss Medical, Mariana Flichman, Forlini explicó que Swiss Medical nunca se comprometió a ofrecer una «internación domiciliaria», modalidad contemplada en la ley de salud argentina que consiste en replicar en una casa las condiciones de un centro médico.

Según declaró explicó, la empresa solo se comprometió a brindar “cuidados domiciliarios”, mediante enfermeros y acompañantes terapéuticos.

«Enfermería se brindó, que fue lo solicitado», destacó, y subrayó que el médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, le solicitó un médico con frecuencia semanal, algo a lo que Swiss Medical accedió.

Forlini aprovechó su testimonio para responder también a Dalma Maradona, hija del astro, y que en la audiencia de este martes dijo que Forlini no lograba ponerse de acuerdo con la psiquiatra Agustina Cosachov, también acusada en el juicio, sobre «quién se iba a hacer cargo de qué».

«Primero hablé con Luque y después la doctora Cosachov me dijo que ella iba a llevar la comunicación y me dejó muy claro que ellos iban a tomar las decisiones sobre la salud del paciente», subrayó.

Además de Forlini, Cosachov y Luque, también son juzgados en este proceso el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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