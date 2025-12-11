Médico palestino resulta herido por disparos israelíes en Cisjordania ocupada

2 minutos

Jerusalén, 11 dic (EFE).- Un médico palestino ha resultado herido por disparos del Ejército israelí este jueves en Cisjordania ocupada, según hizo saber el ministerio de Sanidad del gobierno palestino en un comunicado.

«Recibió un disparo en la pierna por parte de soldados israelíes en Yenín (norte de Cisjordania ocupada)», especificó la nota de Sanidad.

Según recoge la agencia de noticias oficial palestina, Wafa, el médico recibió un disparo en el muslo con munición real disparada por soldados israelíes estacionados en el campo de refugiados de Yenín cuando salía de una casa donde tenía lugar un funeral.

El mismo medio especificó que fue trasladado Hospital Ibn Sina, en la misma zona, para recibir tratamiento.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.

Asimismo, el Ejército israelí detuvo a 40 palestinos esta semana en distintas redadas en Cisjordania y Jerusalén Este, informó el Club de Prisioneros Palestinos, una de las principales organizaciones en defensa de los derechos de estos detenidos.

Estos incidentes se han producido después de que el Ejército diera por finalizada el viernes pasado la «operación antiterrorista» que ha desarrollado durante los dos últimas semanas en Cisjordania ocupada y que se había saldado con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

Las tropas israelíes protagonizaron en ese período incursiones en Cisjordania como parte de una operación conjunta con la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que, según el Ejército, comenzó tras «intentos de establecer bastiones terroristas» en la zona.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha elevado a 27 el número de palestinos asesinados por el Ejército israelí o por colonos en Cisjordania ocupada del 1 de enero al 1 de diciembre. EFE

