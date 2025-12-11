Médicos afirman que su adhesión a la huelga general en Portugal supera el 90 %

3 minutos

Lisboa, 11 dic (EFE).- La participación de los profesionales de la Sanidad en la huelga general que este jueves se desarrolla en Portugal está siendo de «más del 90 %», aseguró a EFE el presidente del Sindicatos de los Médicos de la Zona Sur (SMZS), André Gomes.

«La adhesión a la huelga general, que no teníamos desde hace doce años, está siendo por parte de los médicos completamente abrumadora», dijo Gomes durante un piquete en la entrada del Hospital de Santa Maria, en Lisboa y el mayor de Portugal.

En ese sentido, destacó que la participación «de norte a sur» del país supera el 90 %, «mostrando así al Gobierno que solo tiene un camino, que es recular con esta reforma laboral, sentarse en la mesa con los sindicatos y negociar la mayoría de condiciones».

En el caso del Hospital de Santa Maria, el sindicalista subrayó que tanto las consultas externas como los quirófanos están paralizados.

«Solo están funcionando los servicios mínimos», indicó Gomes, quien agregó que los compañeros que trabajan este jueves están «garantizando que los situaciones urgentes siguen teniendo respuesta».

A la protesta en la puerta del hospital se acercó el secretario general del Partido Comunista Portugués (PCP), Paulo Raimundo, para expresar su apoyo y el líder de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira.

A diferencia de lo que es habitual, apenas había movimiento de entrada o salida del recinto, donde suele haber un continuo ir y venir de ambulancias, y de pacientes.

Los médicos y el resto de personal sanitario llevan protestando desde hace años en Portugal ante el deterioro de la sanidad pública y de sus condiciones de trabajo y salarios.

Durante la huelga de este jueves, se han decretado servicios mínimos en Urgencias, los cuidados paliativos y en los tratamientos de quimioterapia, radioterapia y medicina nuclear, entre otros.

El Sindicato de los Técnicos de Emergencia Prehospitalitaria, que son quienes van en las ambulancias, había anunciado su adhesión a la huelga, pero tras una reunión esta semana con la ministra de Sanidad, Ana Paula Martins, decidió no unirse después haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno.

La huelga general, la primera en doce años en Portugal, comenzó la pasada medianoche y se prolongará durante 24 horas.

Los principales sindicatos del país han convocado esta jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha), que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta derechos como el permiso de lactancia. EFE

ssa/mr

(vídeo)