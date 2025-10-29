Médicos en Florencia llenaban la lista de espera de citas falsas para trabajar menos

1 minuto

Roma, 29 oct (EFE).- Un grupo de médicos de un hospital de la ciudad italiana de Florencia (norte) ha sido descubierto llenando las listas de espera con citaciones falsas para trabajar menos durante el verano, según informó este miércoles la policía.

Son 10 médicos residentes del hospital Careggi de Florencia denunciados por el delito de interrupción del servicio público, que puede conllevar condenas de entre uno y cinco años de prisión.

La investigación, llevada a cabo por el cuerpo de los Carabineros (policía militarizada), ha permitido demostrar que entre julio y agosto de 2023 estos médicos se aliaron para registrar numerosas citaciones y exámenes a un mismo paciente sin que él lo supiera.

Esto imposibilitó que otras personas pudieran pedir cita esos días, pues en el portal de internet donde se reserva aparecían ya repletos.

Este método permitía a los médicos «una jornada laboral más fácil» en los meses de julio y agosto, ahorrándose al menos 290 citas, según los agentes policiales.

La Fiscalía de Florencia los ha denunciado y su juicio comenzará el próximo 19 de febrero. EFE

