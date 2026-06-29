Médicos residentes en Inglaterra aceptan oferta salarial del Gobierno y cesan las huelgas

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Londres, 29 jun (EFE).- Los médicos residentes y estudiantes de Medicina de último año en Inglaterra votaron este lunes a favor de aceptar la oferta salarial del Gobierno británico, que incluye un aumento del 6,6 % para 2027, poniendo así fin a tres años de huelgas.

El 52,9 % de los miembros de la Asociación Médica Británica (BMA, en inglés) respaldó en un referéndum la propuesta, frente al 47,1 % que la rechazó, según indicó este lunes la institución en la red social X.

La oferta del Gobierno británico incluye un aumento salarial promedio del 6,6 % para abril de 2027 y el refuerzo de 4.500 plazas adicionales para formación especializada a lo largo de tres años.

De acuerdo con el Ministerio británico de Salud, este acuerdo implicará que el salario de los médicos residentes será, de media, un 35,2 % superior al de hace cuatro años.

En el caso de los sueldos iniciales, estos superarán ligeramente las 40.000 libras (46.402 euros); mientras que los residentes de mayor antigüedad pasarán a percibir un salario base de 76.500 libras (casi 90.000 euros).

Miles de médicos residentes en Inglaterra tenían previsto iniciar un parón de cuatro días el 15 de junio, lo que habría supuesto la decimosexta huelga desde 2023, pero se canceló tras conocer la oferta.

En el resto de regiones británicas, la situación es irregular. Mientras que en Escocia los médicos residentes han aceptado también la oferta del Gobierno, en Gales siguen negociando y en Irlanda del Norte han convocado, este mismo lunes, una huelga de 24 horas en protesta por los salarios.

El primer ministro británico británico, Keir Starmer, celebró hoy la noticia en la red social X y aseguró que este acuerdo permitirá una «mejor progresión salarial, mejores oportunidades de carrera y mejores condiciones de trabajo para los médicos residentes».

«Son buenas noticias para los pacientes, para todo el personal del NHS (Sistema público de salud británico) y del resto del sistema de salud. Nadie quiere más interrupciones y estoy muy feliz de que en las últimas semanas hayamos logrado una salida», comentó el ministro británico de Salud, James Murray, en un vídeo difundido en redes. EFE

rb/psh