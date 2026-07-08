Médicos sin Fronteras, absuelta en Italia de acusación de tratamiento ilegal de residuos

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Roma, 8 jul (EFE).- La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) fue absuelta por el Tribunal de Catania, en Sicilia (Italia), tras un proceso que ha durado casi diez años, de la acusación de tratamiento ilegal de residuos a bordo del Aquarius, el buque de búsqueda y rescate que operó en el Mediterráneo central entre 2016 y 2018, en plena emergencia migratoria.

Tras una larga investigación (2017-2021) y un juicio aún más prolongado (2021-2026), el Tribunal penal de Catania ha determinado finalmente que todas las actividades relacionadas con el Aquarius, incluidos los trámites portuarios y la eliminación de residuos, cumplían con la normativa vigente, informó este miércoles la organización en una nota.

Este proceso judicial comenzó cuando el entonces ministro del Interior, Matteo Salvini, impuso una dura política contra las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo.

MSF lamento que este ha tenido «un profundo impacto personal y profesional para los implicados y, lo que es más importante, ha afectado a las operaciones de búsqueda y rescate en el mar destinadas a salvar vidas.

“Esta sentencia supone un importante momento de reconocimiento para los equipos que trabajaron bajo una intensa presión política mientras intentaban salvar vidas en la ruta migratoria más mortífera del mundo”, afirmó el director operativo de MSF, Paul Brockmann, quien añadió que la sentencia «constituye también un paso importante para alejar la criminalización infundada de las labores de búsqueda y rescate en el mar”.

Subrayaron que «a lo largo de este caso, que se ha prolongado durante casi nueve años, los ataques contra las operaciones civiles de búsqueda y rescate han continuado y se han intensificado».

En la actualidad, el personal de MSF sigue siendo juzgado en Catania por acusaciones similares relacionadas con la gestión de residuos en relación con otra embarcación, el Vos Prudence.

Criticaron además que a lo largo de los años, los Estados europeos —Italia en particular— han intensificado las políticas restrictivas, los obstáculos administrativos, las inmovilizaciones de embarcaciones y las acciones legales dirigidas contra las organizaciones humanitarias que operan en el mar.

Y que estas políticas perjudiciales han tenido consecuencias devastadoras para las personas que intentan cruzar el mar Mediterráneo. «A principios de 2026 se produjo un aumento dramático de las muertes y desapariciones en el mar, con al menos 655 personas fallecidas o desaparecidas entre enero y febrero —más del doble de la cifra registrada durante el mismo periodo en 2025», destacaron.

Se teme que más de 1.400 personas hayan fallecido o desaparecido en el Mediterráneo según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en lo que llevamos de 2026. EFE

ccg/rml