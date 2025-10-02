Médicos Sin Fronteras alerta de un aumento en el número de víctimas civiles en Haití

Puerto Príncipe, 2 oct (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este jueves de un aumento en el número de víctimas civiles que llegan a sus instalaciones en Puerto Príncipe, donde casi dos de cada cinco haitianos necesitan atención médica urgente y entre el 60 % y el 80 % de los centros de salud no funcionan tras haber sido atacados, saqueados, incendiados o amenazados.

La organización humanitaria recordó que solo un gran hospital público sigue funcionando en Puerto Príncipe, el Hospital Universitario La Paz, que se ve desbordado con frecuencia.

En su comunicado, MSF informó de que en los primeros seis meses de 2025 atendieron a 2.600 supervivientes de violencia sexual, ingresaron a 13.300 pacientes en urgencias y trataron a 2.267 víctimas de violencia.

De entre las víctimas de violencia en ese periodo, el 26 % eran menores de edad frente al 11 % en el mismo lapso de tiempo en 2024.

Según la ONG, uno de cada tres menores ingresados por lesiones relacionadas con la violencia sufría heridas de bala.

«Esta violencia se produce en el contexto de un conflicto territorial en el que la población se encuentra expuesta en primera línea, atrapada entre la amenaza de los drones explosivos y la brutal violencia de los grupos armados que saquean y queman casas, destruyen barrios, aterrorizan a las comunidades y utilizan cada vez más la violencia sexual como arma de control, castigo y extorsión», indicó MSF.

Barrios controlados por bandas

La organización humanitaria denunció que alrededor del 18 % de los pacientes que acuden a su proyecto de atención primaria en los barrios controlados por los grupos armados «afirman que evitan utilizar el transporte público para acudir a centros médicos fuera de estas zonas por temor a ser blanco de ataques».

De acuerdo con MSF, la restricción de la movilidad de los residentes, junto con el cierre generalizado de hospitales desde 2024 debido a los ataques armados, los asaltos, el éxodo del personal médico y las dificultades para suministrar medicamentos, ha reducido y centralizado de forma drástica la disponibilidad de la atención sanitaria, dejando a una gran parte de la población sin acceso a servicios vitales.

«Este contexto devastador alimenta una profunda sensación de abandono entre la población. Y hay que decir que el grave deterioro de la disponibilidad de atención sanitaria —una crisis dentro de la crisis— también deja a los pocos actores humanitarios y médicos que quedan con la impresión de estar desbordados por unas necesidades cada vez mayores», indicó Mumuza Muhindo Musubaho, coordinador general de MSF en Haití. EFE

