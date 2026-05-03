Mélenchon, líder izquierdista, anuncia su candidatura a las presidenciales de 2027

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París, 3 may (EFE).- Jean-Luc Mélenchon, líder del principal partido de izquierdas, la Francia Insumisa (LFI), anunció este domingo, a sus 74 años, su candidatura a las presidenciales de abril de 2027 para suceder a Emmanuel Macron, en la que será su cuarta tentativa para acceder al Elíseo.

Visto como una de las figuras políticas que generan más polémica en la opinión pública francesa por sus posiciones, Mélenchon justificó, en una entrevista al canal TF1, su nuevo intento por «el contexto y la urgencia» del panorama político nacional e internacional.

Aunque la escena electoral francesa para 2027 aún no está clara -la única gran candidatura confirmada hasta ahora era la de exprimer ministro conservador Édouard Philippe-, varias encuestas ya colocan al izquierdista como uno de los líderes progresistas potencialmente con más apoyo en la primera vuelta de abril de 2027. EFE

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