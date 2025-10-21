México, Costa Rica y Ecuador suman sus primeros puntos

Redacción deportes, 21 oct (EFE).- Las selecciones de México, Costa Rica y Ecuador sumaron sus primeros puntos en la segunda jornada del Mundial femenino sub-17 celebrado en Marruecos, que deja aún muchas opciones abiertas en los grupos A,B y C, a falta de una fecha para el final de la primera fase.

Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó Costa Rica, que consiguió el empate 1-1 ante Brasil, gracias, en parte, a la actuación de su portera Valeria Fernández, que detuvo un penalti en el 90+8 y cuajó una excelente actuación individual ante la selección ‘canarinha’.

El ‘pinchazo’ de Brasil lo aprovechó Italia para quedarse con el liderato del grupo A, después de golear a Marruecos 3-1 en un partido marcado por una excelente primera parte.

De esta forma, Italia queda en lo alto de la tabla con 6 puntos, seguida de Brasil con 4, mientras que Costa Rica, con 3, apurará sus opciones de clasificación en la última jornada ante la ya eliminada Marruecos, con 0 puntos.

Corea del Norte se consolidó como líder en solitario del grupo B después de su victoria por 2-1 ante Camerún, gracias a una gran segunda parte en la que remontaron con un doblete de la delantera Won-Sim Kim.

Por su parte, México consiguió una épica victoria ante Países Bajos gracias a un zapatazo desde fuera del área de Citlalli Reyes en el minuto 87. Las mexicanas, que fueron mejor en la primera parte, sufrieron mucho en la segunda tras quedarse con diez jugadoras en el minuto 58, pero acabaron ganando y sumando sus primeros puntos.

Así, Corea del Norte se queda con 6 puntos, seguida por Países Bajos y México, ambas con 3, mientras que la última posición, se la queda Camerún, con 0.

En el grupo C, Estados Unidos volvió a mostrar su superioridad y endosó un claro 5-2 a la selección de China, que consiguió adelantarse en el marcador con el tanto inicial de Xinyi Zhou en el minuto 12, pero que sería revertido por un vendaval americano antes del descanso, dejando todo encarrilado con 3-1.

Ecuador consiguió una victoria de mucho mérito ante Noruega por 2-0. Las noruegas no aprovecharon un penalti a su favor en los primeros minutos y acabaron chocándose con el muro ‘Tri’, que aprovechó mejor sus ocasiones.

Las estadounidenses se quedan como líderes de grupo, con China y Ecuador con tres puntos, en segunda y tercera posición, respectivamente, y cerrando, aún sin puntuar, Noruega. EFE

