México, dirigido por el español Pedro López, vence en juego amistoso a Nueva Zelanda

2 minutos

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- La selección femenina de México, dirigida por el español Pedro López, superó este jueves por 1-0 a Nueva Zelanda en partido amistoso realizado en el estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

El tanto lo marcó Aaliyah Farmer, fue el primero que consigue con selección nacional.

México, la selección número 29 del mundo según el ránking de FIFA, se mostró peligroso desde el inicio con Jacqueline Ovalle, jugadora del Orlando Pride del fútbol de la liga de Estados Unidos, como motor ofensivo.

El dominio local tuvo su recompensa al minuto nueve en un tiro de esquina desde la izquierda con un remate de Farmer, quien aprovechó la mala salida de Victoria Lucy para enviar el balón a la red y celebrar el 1-0.

Nueva Zelanda, selección 33 del orbe, se mostró imprecisa, con errores de conexión que pusieron en peligro su portería. En el primer lapso apenas tuvo un par de disparos a puerta.

En la segunda mitad, Ovalle se mantuvo como la jugadora más peligrosa en el ataque local, pero en ocasiones pecó en la conducción sin fijarse en sus compañeras mejor colocadas para intentar un remate a portería.

Sobre el minuto 72 Jacqueline se movió a la banda derecha y de inmediato genero peligro en un mano a mano ante la guardameta que le atajó un disparo de pierna izquierda.

Cuatro minutos después, Montserrat Saldívar exigió de nuevo a Victoria Lucy con un potente disparo de larga distancia que ésta atajó.

Al 81, Ovalle ingresó por derecha, recortó al centro a una rival y disparó de zurda, pero de nuevo se encontró con la seguridad de la guardameta neozelandesa.

México y Nueva Zelanda volverán a medirse el próximo domingo en esta fecha FIFA.

Este par de juegos amistosos son parte del proceso de preparación de del ‘Tri’ para la eliminatoria de Concacaf que arrancará en diciembre próximo rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Pedro López busca regresar a la selección mexicana a un Mundial luego de no clasificar a Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda 2023.EFE

as/rcg/laa