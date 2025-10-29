México, Japón, Canadá y Francia, últimas plazas a cuartos; España fuera contra pronóstico

2 minutos

Redacción deportes, 29 oct (EFE).- Las selecciones de México, Japón, Canadá y Francia consiguieron los últimos billetes a cuartos de final este miércoles, marcado por la eliminación de España, una de las máximas favoritas a alzarse con este Mundial sub-17 de Marruecos.

España, actual subcampeona del mundo, se despidió del torneo al caer en los penaltis ante Francia, en un partido que terminó con empate 0-0 al final del tiempo reglamentario.

Las de Milagros Martínez fueron mejores y dispusieron de las mejores ocasiones ante la rocosa y física selección gala, pero no estuvieron acertadas de cara a puerta y acabaron claudicando en los penaltis, donde la portera francesa Poyé, que salió para disputar la tanda, se erigió como la figura clave al detener los lanzamientos de las españolas Silvia Cristóbal y Celia Gómez.

Por su parte, México obtuvo su billete a cuartos de final del Mundial de la categoría tras derrotar por 1-0 a Paraguay, gracias a un cabezazo de Berenice Ibarra.

En un duelo en el que ambos conjuntos dispusieron de buenas oportunidades para hacer gol, las mexicanas sacaron mejor rédito del balón parado y se llevaron el partido gracias a un gran remate de cabeza de la defensa a la salida de un saque de esquina en la primera parte. Ahora, las jugadoras entrenadas por Miguel Gamero se medirán a Italia, en su camino por mejorar el subcampeonato cosechado en la edición de 2018.

Japón no tuvo piedad de Colombia y venció con un claro 4-0, en un duelo que quedó prácticamente resuelto al final de la primera parte. Sólo los fallos de las niponas, los postes y la actuación de la portera colombiana María Tejada impidieron una goleada mayor.

El equipo asiático, campeón en 2014 y subcampeón en 2016, medirá ahora sus aspiraciones en cuartos de final ante las vigentes campeonas del mundo, Corea del Norte.

En uno de los últimos encuentros del cuadro de octavos de final, Canadá superó sin problemas a Zambia (6-0), la última selección africana que aún quedaba con opciones de avanzar en el torneo, gracias a una gran exhibición de fútbol en la primera parte.

Ahora, las canadienses, que se permitieron el lujo de fallar un penalti en el segundo tiempo, se verán las caras con Brasil en el siguiente ronda. EFE

pml/jl