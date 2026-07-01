México: Dolor, más allá del ‘Cielito lindo’

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Gustavo Borges

México, 1 jul (EFE).- La selección mexicana, pletórica con una campaña invicta que ya enlaza cuatro victorias en igual número de salidas, 8 goles a favor y ninguno en contra, quiere más, mira a octavos, donde chocará con Inglaterra, pero este miércoles lamenta el fallecimiento de 3 hinchas durante las desenfrenadas celebraciones.

Todo se desató tras el pitido final del partido de dieciseisavos de final en el estadio Azteca que terminó con una resonante clasificación gracias a una victoria maciza por 2-0 sobre Ecuador.

Miles de hinchas colapsaron esta madrugada la capital.

El inocente ‘Cielito lindo’, que cantaron los aficionados en el estadio Azteca en tono de homilía, subió de volumen al concretarse el triunfo y provocó un dolor agudo, cuando el alcohol, las drogas, los cantos nacionalistas y los gritos dieron paso a fanáticos descontrolados.

Desde la Avenida Reforma hasta la Plaza del Zócalo, principal plaza del país, se reunieron más de un millón de personas. La mayoría celebró con civismo, pero el resto cometió excesos, ofendió y generó toneladas de basura.

Cerca de la calle Reforma, la turba aplastó a un hombre y a una mujer, muertos por asfixia; y una persona más murió en una colonia popular en una fiesta que celebró lo que para otros países sería pretemporada antes pelear por la Copa Mundial.

La novedad en las celebraciones de los triunfos del Tri ha sido una frase casi académica, que tiene de condicional y de afirmación: ¿Y si sí?

«No sé qué significa, pero bueno», dijo el seleccionador Javier Aguirre, un buen lector que combina su cultura con un comportamiento provocador.

El martes, en plena conferencia de prensa, hizo gala de su estilo provocador con una frase que sigue retumbando: «Mi felicidad sería completa si esta noche me tomo un trago de whisky, pero no tengo en mi habitación».

La frase sigue resonando, pues es como un preludio a la posibilidad de que México logré la proeza de derrotar el próximo domingo a Inglaterra, se clasifique entre los ocho mejores del Mundial. Y vaya por más.

¿Y si sí logramos el milagro?, podría ser su complemento.

El escritor Juan Villoro, una de las plumas más lúcidas en idioma español, cree que si hubiera un Mundial de aficiones, México jugaría la final. No hay otra hinchada que entregue tanto a cambio de tan poco.

De momento estaría bien que ese partido ideal por el título mundial de los entusiastas tenga un árbitro, con VAR y todo, para evitar el dolor provocado por los inadaptados.

Son minoría, pero hacen sufrir. EFE

gb/as/hbr

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