México «analiza» la invitación de Donald Trump a unirse a la Junta de Paz
Ciudad de México, 27 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que su Gobierno recibió una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, para que el país se integre a su llamada Junta de Paz, aunque subrayó que la respuesta está en análisis debido a la postura histórica de México en política exterior y su reconocimiento del Estado palestino.
“Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y tiene que ver con esta decisión (de que) México es un país que ha reconocido a Palestina como nación”, afirmó la mandataria.
La semana pasada, Trump firmó durante el Foro Económico Global de Davos (Suiza) el acta constituyente de su Junta de Paz, un órgano concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales. EFE
