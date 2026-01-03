The Swiss voice in the world since 1935

México «condena enérgicamente» ataque de EEUU a Venezuela y llama a la ONU a «actuar»

Ciudad de México, 3 ene (EFE).- México rechazó este sábado «enérgicamente» el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, con acciones en Caracas y otras ciudades del país, y en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la vez que urgió a Naciones Unidas a «actuar inmediatamente»

«El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)», aseveró un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, compartido por la presidenta, Claudia Sheinbaum. EFE

