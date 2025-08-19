México aboga por la no intervención ante despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela

2 minutos

Ciudad de México, 19 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este martes el principio de no intervención, respecto a los supuestos operativos militares que Estados Unidos realiza en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y que han encendido las alarmas en la región.

“No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución (mexicana)”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre después de que la agencia de noticias Reuters revelara que en las próximas 36 horas, tres destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis, una tecnología de defensa diseñada para rastrear múltiples objetivos y neutralizar amenazas aéreas o marítimas de forma simultánea, llegarán frente a las costas de Venezuela.

El operativo forma parte de un despliegue militar contra organizaciones de narcotráfico en América Latina, y cuenta con alrededor de 4.000 marines en la región del Caribe, además de aviones de vigilancia P-8 Poseidon, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque.

El anuncio se alinea con la orden del presidente estadounidense Donald Trump del pasado 8 de agosto, para emplear a las Fuerzas Armadas contra cárteles extranjeros, y va de la mano del aumento hasta 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles.

Sin opinar demasiado, Sheinbaum citó la Constitución mexicana, que «dice claramente» que hay que defender «la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias”, enfatizó.

La actual Administración de Trump ha intensificado los vuelos secretos de drones sobre México para rastrear laboratorios de fentanilo, un programa que inició durante el anterior Gobierno de Joe Biden, pero esos operativos tienen prohibido el uso de la fuerza letal. EFE

csr/abz/llb

(foto)(video)