México abre la puerta a un puente aéreo con Cuba tras envío de ayuda humanitaria

2 minutos

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- México está dispuesto a crear un puente aéreo hacia Cuba, si ese país lo solicita, para continuar el envío de la ayuda humanitaria que ha llegado recientemente a la isla, anunció este viernes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, aunque dejó claro que el lanzamiento de esa opoeración depende de una petición formal por parte de La Habana.

Esta semana llegaron a La Habana dos buques mexicanos cargados con más de 814 toneladas de alimentos y otros bienes en forma de ayuda humanitaria hacia Cuba, y el Gobierno mexicano ha reiterado su disposición a mantener asistencia adicional, al tiempo que ha defendido el diálogo internacional y el respeto a la soberanía cubana.

En ese contexto, Sheinbaum abordó la conexión aérea entre ambos países y subrayó que no hay restricciones operativas para los vuelos mexicanos.

«Ahora no están cerrados los vuelos», afirmó al referirse a las limitaciones que enfrenta la isla para abastecerse de combustible de aviación, algo que ha forzado a varias aerolíneas internacionales a suspender sus vuelos hacia Cuba.

No obstante, explicó que las aeronaves pueden repostar en territorio mexicano, lo que permitiría mantener las operaciones o ampliar la cooperación logística.

Esta sugerencia ocurre en medio de las tensiones económicas y energéticas que atraviesa Cuba, que han provocado interrupciones en servicios básicos y han llevado a varios países aliados a ofrecer respaldo humanitario.

México ha insistido en su política de cooperación regional y en su rechazo a medidas restrictivas externas que, según ha reiterado el Gobierno, agravan la situación de la población.

Según ha asegurado Sheinbaum, México prevé seguir enviando ayuda a Cuba y ha asegurado que se cuenta con un reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijoles «pendientes de ser enviadas».

No obstante, también ha aclarado que eso no incluye el envío de petróleo, cuyo suministro están evaluando cómo reanudar sin verse perjudicados por los aranceles anunciados por Estados Unidos. EFE

(Foto) (Vídeo)