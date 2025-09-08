México abre registro para ‘El Buen Fin’ con meta de superar los 10.500 millones de dólares
Ciudad de México, 8 sep (EFE).- El Gobierno mexicano y el sector privado inauguraron este lunes el registro para la edición 2025 de ‘El Buen Fin’, que celebrará sus 15 años, con la meta de superar las ventas del año pasado y acercarse a los 200.000 millones de pesos (unos 10.526 millones de dólares).
La principal campaña de descuentos y promociones para fomentar el consumo interno, similar al ‘Black Friday’, se realizará este año del 13 al 17 de noviembre y pretende superar los 172.900 millones de pesos (unos 9.100 millones de dólares) de la edición pasada.
Durante la ceremonia en la Secretaría de Economía, el titular de la Unidad de Competitividad, Enrique Salomón Rosas, señaló que el objetivo central es “impulsar la prosperidad compartida”, al tiempo que se refuerza la identidad nacional mediante la integración de la marca Hecho en México.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció un despliegue nacional para vigilar que los descuentos sean reales y evitar publicidad engañosa, según dio a cococer la subprocuradora Rebeca Olivia Sánchez. EFE
