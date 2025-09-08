The Swiss voice in the world since 1935

México abre registro para ‘El Buen Fin’ con meta de superar los 10.500 millones de dólares

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 8 sep (EFE).- El Gobierno mexicano y el sector privado inauguraron este lunes el registro para la edición 2025 de ‘El Buen Fin’, que celebrará sus 15 años, con la meta de superar las ventas del año pasado y acercarse a los 200.000 millones de pesos (unos 10.526 millones de dólares).

La principal campaña de descuentos y promociones para fomentar el consumo interno, similar al ‘Black Friday’, se realizará este año del 13 al 17 de noviembre y pretende superar los 172.900 millones de pesos (unos 9.100 millones de dólares) de la edición pasada.

Durante la ceremonia en la Secretaría de Economía, el titular de la Unidad de Competitividad, Enrique Salomón Rosas, señaló que el objetivo central es “impulsar la prosperidad compartida”, al tiempo que se refuerza la identidad nacional mediante la integración de la marca Hecho en México.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció un despliegue nacional para vigilar que los descuentos sean reales y evitar publicidad engañosa, según dio a cococer la subprocuradora Rebeca Olivia Sánchez. EFE

jsm/csr/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR